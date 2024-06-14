Гаджиев: не удивлюсь, если через несколько дней Чимаев завяжет с ММА

Боец смешанных единоборств российского происхождения Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, может в ближайшее время завершить карьеру. Такое предположение в интервью «Матч ТВ» высказал глава промоушена АМС Fight Nights Камил Гаджиев.

«Карьера Хамзата в UFC начиналась стремительно. Сейчас все как то через пень колоду. Он тяжело переболел ковидом. Вспомните, он штамповал поединки каждый месяц, был самым активным бойцом в UFC. И в один день практически перестал драться. Не удивлюсь, если через несколько дней услышим, что он завязывает с ММА. Видимо, ковид дает о себе знать, ММА будто отошли на второй план», — считает Гаджиев.

Чимаев снялся с поединка против австралийца Уиттакера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии. Сообщалось, что у него возникли проблемы со здоровьем и он госпитализирован. Его заменит в октагоне российский боец Икрам Алискеров.

Гаджиев также не исключил, что на возможное решение Чимаева завершить карьеру может повлиять отсутствие американской визы, которую он не может получить. Промоутер напомнил, что именно в Штатах происходят большие бои.

Ранее боец MMA Виталий Минаков заявил, что в США россияне никому не нужны.