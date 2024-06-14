В Кремле заявили, что предпочитают мирные переговоры в конфликте на Украине

Для Российской Федерации главным в СВО является достижений своих целей, предпочтительнее мирные переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

«Для нас главное — достичь целей. Предпочтительно, естественно, мирные переговоры», — заявил он.

Песков отметил, что боевые действия на Украине начались после попыток России использовать политико-дипломатические инструменты в достижении целей РФ.

14 июня Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. По его словам, Россия готова начать переговоры при условии вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс, отметил президент. Он добавил, что если Киев выполнит эти условия, то в ту же минуту из Москвы «последует приказ прекратить огонь и начать переговоры».

Ранее в Кремле заявили, что предложения Путина по переговорам по Украине бессрочны.