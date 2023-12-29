Стало известно, могут ли препараты для похудения устранить последствия новогодних застолий

Физиолог Саймон Корк из университета Англии Раскина и эндокринолог Харшал Дешмух из Университета Халла (Великобритания) рассказали, что пытаться держать вес под контролем с помощью препаратов для похудения на новогодних праздниках может быть небезопасно и неэффективно. Об этом сообщает The Guardian.

Врачи призвали желающих сбросить вес перед Новым годом или в период праздников не полагаться на препараты для похудения, такие как Оземпик и Вегови. Их активное вещество семаглутид имитирует гормон ГПП-1, который выделяется, когда человек сыт. Это стимулирует выброс инсулина в поджелудочной железе, который снижает уровень сахара в крови. Кроме того, прием таких лекарств способствует замедлению пищеварения.

Некоторые люди прибегают к использованию Оземпика и Вегови, чтобы устранить последствия новогодних перееданий. Корк рассказал, что прием таких препаратов не предотвратит увеличение веса у тех, кто потребляет слишком много калорий в праздники. Кроме того, они не помогут сбросить вес быстро. Вместо этого рекомендуется придерживаться здорового питания и выполнять упражнения.

Эндокринолог Дешмух также отметил, что для достижения эффективности требуется тщательный подбор дозировки лекарства врачом. Бессистемное использование в праздничный сезон может быть неэффективно и небезопасно. Препараты могут вызвать побочные эффекты, такие как тошнота, головокружение, запор и головная боль.

Ранее онколог рассказал о признаках рака, которые можно заметить во время еды.