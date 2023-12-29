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В Китае обнаружили древнейший записанный фрагмент таблицы умножения

Arkeonews: старейший фрагмент таблицы умножения возрастом 2300 лет нашли в Китае

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Jingzhou Museum/Handout via Xinhua

Археологи нашли древнейшие фрагменты таблицы умножения в китайской гробнице возрастом 2300 лет. Об этом сообщает Arkeonews.

Находка сделана в городе Цзинчжоу (провинция Хубэй). В гробнице под номером M1093 были обнаружены тысячи бамбуковых листов, на которых записано более 30 тысяч символов, относящихся к математике, литературе, животноводству и медицине. Бамбуковые листы были самым популярным материалом для письма до распространения бумаги.

Расшифровка показала, что на бамбуке было написано: «пять раз семь — тридцать плюс пять, четыре раза семь — двадцать плюс восемь, трижды семь — двадцать плюс один». Также ученые обнаружили старейший известный пример алгебраической таблицы.

Шпаргалки относятся к периоду Сражающихся царств (475–221 гг. до н. э.), который закончился с правлением императора Цинь Шихуанди, объединившего раздробленный Китай и основавшего династию Цинь.

До этого открытия старейшими записями операций умножения считались бамбуковые листы из центральной провинции Хунань, — они на столетие моложе, чем обнаруженные в Цзинчжоу.

Ранее уникальный артефакт из Помпей нашли на стене в деревенском доме.

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