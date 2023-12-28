Стало известно, способны ли уши и нос человека увеличиться в размерах с возрастом

Алан Матарассо, профессор хирургии из медицинской школы Цукера в США, рассказал Live Science, что уши и нос человека действительно могут визуально увеличиться с возрастом вследствие изменения структуры хрящевой ткани.

По мнению специалиста, изменение формы и размера ушей и носа можно объяснить процессом старения. Основные структуры этих органов состоят из прочной, но гибкой хрящевой ткани, внутри которой нет нервов и кровеносных сосудов. Хрящ состоит из специализированных клеток, называемых хондроцитами, которые находятся в вязком межклеточном веществе — матриксе. Такая ткань стабилизирована сетью структурных белков, называемых коллагеном и эластином.

По мере того как человек становится старше, организм менее эффективно производит эти белки, что приводит к изменению всей структуры хряща. Кроме того, с возрастом некогда упругие мягкие ткани лица начинают становиться более дряблыми — в сочетании с действием силы тяжести это приводит к обвисанию мочек ушей и опущению кончика носа. Это может способствовать искаженному восприятию размера носа и ушей.

Хирург отметил, что воздействие загрязняющих веществ, плохая экология и ультрафиолетовое излучение от солнца могут ускорить процессы старения хрящевой ткани.

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