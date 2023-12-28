Химик рассказал, как приготовить идеальную заправку для салата

Натан Кила, старший преподаватель химии в университете Тасмании (Австралия) рассказал The Conversation, что горчица и чеснок в салате действуют как эмульгаторы, помогая маслу и воде смешиваться. Кроме того, эти продукты улучшают вкусовые качества блюда.

Кила объяснил, что большинство заправок для салатов представляют собой смеси масла и воды, известные как эмульсии. Смешав воду (или уксус, который в основном состоит из воды) и масло в домашних условиях, добиться привлекательной однородной консистенции не получится, поскольку эти вещества обладают различной плотностью. Заправки, произведенные на фабриках, содержат вещества, известные как эмульгаторы. Они обеспечивают создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей.

Натуральными эмульгаторами, которые способствуют смешиванию масла с другими веществами на водной основе, являются горчица и чеснок. Добавление этих продуктов в салат позволит улучшить внешний вид и вкусовые качества блюда.

Другим важным шагом является перемешивание. Тщательное взбалтывание необходимо, чтобы приготовить вкусное и красивое блюдо с содержанием майонеза. Кила отметил, что майонез представляет собой чрезвычайно устойчивую к разделению эмульсию. Тем не менее, ее нагревание может привести к потере необходимой структуры. Это может произойти при добавлении майонеза к еще не остывшим отварным овощам. Расщепленную эмульсию можно восстановить, добавив больше натуральных эмульгаторов и повторно перемешав.

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