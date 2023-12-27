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Первая ступень ракеты Falcon 9 развалилась при транспортировке

Первая многоразовая ступень Falcon 9 разломилась пополам на морской платформе

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Joe Skipper/Reuters

Компания-разработчик SpaceX сообщила, что первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 разломилась на две части во время транспортировки на морскую платформу в порт во Флориде. Причиной разрушения стал сильный ветер и мощные волны.

При этом одна из частей ступени утонула в океане.

Эта ступень была использована для запуска новой партии интернет-спутников Starlink 23 декабря. После успешной посадки на плавучую платформу-дрон в Атлантике ее планировали доставить в порт во Флориде. Всего данную ступень использовали уже 19 раз.

23 декабря ракета SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink. Запуск был осуществлен с мыса Канаверал во Флориде.

В рамках проекта Starlink уже выведено 5,6 тыс. спутников, из которых 5,2 тыс. находятся в рабочем состоянии. Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты, за исключением нескольких стран.

21 декабря сообщалось, что в России через три года может появиться свой Starlink.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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