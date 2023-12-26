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Ученые связали финансовый оптимизм с более низкими когнитивными способностями

PSPB: переоценка доходов связана с более низкими когнитивными способностями

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Ученые из Университета Бата (Великобритания) обнаружили связь между финансовым оптимизмом (переоценка нынешних и будущих доходов, недооценка вероятности событий, негативно влияющих на финансовое благополучие) и более низкими когнитивными способностями. Результаты опубликованы в Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

В исследовании использовались данные Understanding Society, обширного ежегодного опроса, охватывающего период с 2009 по 2021 год, в котором приняли участие около 36312 британцев. Участники ответили на вопросы о своем финансовом благополучии и уровне ожидаемых доходов и расходов.

Затем когнитивные способности добровольцев были оценены с помощью соответствующих тестов. Учитывались показатели состояния памяти, беглости речи, плавности и связности мышления, способности к счету. Анализ результатов показал, что люди с более высокими когнитивными способностями с меньшей вероятностью были чрезмерно оптимистичны по поводу своего финансового будущего. Они, напротив, с большей вероятностью имели реалистичные или даже пессимистичные ожидания, были осведомлены о рисках возникновения необходимости потратить крупную сумму денег в случае развода или непредвиденного ухудшения состояния здоровья.

Добровольцы, когнитивные способности которых были снижены, в среднем очень оптимистичны при оценке своего финансового будущего. Они продемонстрировали склонность переоценивать будущие доходы и недооценивать расходы. Кроме того, было обнаружено, что эта взаимосвязь сохранялась даже после учета таких факторов, как уровень образования. Исследователи предположили, что связь между когнитивными способностями и финансовым оптимизмом не может быть полностью обусловлена хорошим образованием и высокой финансовой грамотностью.

Авторы исследования добавили, что разум человека анализирует информацию с использованием двух систем — интуитивной, быстродействующей и аналитической, медленнодействующей. Предполагается, что люди с более высокими когнитивными способностями обладают выраженной способностью задействовать аналитическую систему, что позволяет им критически оценивать автоматические суждения и решения, генерируемые интуитивной.

Ранее ученые нашли простой способ уменьшить расходы на лечение более чем на 70%.

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