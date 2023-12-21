Психолог назвал полезные последствия запрета телефонов в школах и вузах

Исследование Московского психолого-педагогического университета показало, что исключение учащихся из цифровой среды снижает их уровень тревожности и способствует появлению положительных эмоций, об этом «Газете.Ru» рассказал декан факультета «Экстремальная психология» Московского психолого-педагогического университета, психолог Дмитрий Деулин.

Исследование проходило в три этапа: сначала у учащихся диагностировали уровень тревожности при помощи специального теста и описаний своего состояния участниками эксперимента. Затем у них забрали телефоны и через час, а затем еще через два снова провели оценку психологического состояния. Оказалось, что уровень тревожности в конце эксперимента оказался ниже, чем в начале. Эти данные свидетельствуют о том, что «фактор телефона» является стрессогенным и повышает уровень тревожности.

По словам Деулина, чем больше времени учащиеся проводили в цифровой среде, будь то компьютер или телефон, тем стресс более выраженным. Наличие такого хронического стресса крайне отрицательно сказывается на психическом здоровье обучающихся и приводит к проблемам в обучении.

«Современные образовательные среды и так сопряжены с эксплуатацией современных технологий и фактор использования личного телефона на учебном занятии эмоционально перегружает учащегося, отвлекает от содержания урока, приводит к переутомлению. Но решение этой проблемы, на мой взгляд, лежит не в психолого-педагогической области, эта проблема должна решаться техническими средствами. Например, общее блокирование интернета на телефонах несовершеннолетних в период проведения учебных занятий и пребывания в общеобразовательных учреждениях», – рассказал Деулин.

По его словам, психоэмоциональное состояние учащихся, которые находились продолжительное время в условиях цифровой депривации, стабилизировалось, появились положительные эмоции.

Исследование установило, что высокий уровень цифровой зависимости связан с высоким уровнем стресса обучающихся.

«Мы предполагаем, что высокое психоэмоциональное напряжение заставляет обучающихся больше времени проводить в компьютерах и смартфонах. Эта такая форма эскапизма – бегство от проблем в «цифру». При этом высокая степень вовлеченности в учебный процесс и преобладание положительных отметок существенно снижают зависимость студентов от компьютера», – отметил Деулин.

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