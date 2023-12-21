Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Психолог назвал полезные последствия запрета телефонов в школах и вузах

Психолог Деулин: запрет телефонов в школе снижает уровень тревожности учащихся

close
100%
Shutterstock

Исследование Московского психолого-педагогического университета показало, что исключение учащихся из цифровой среды снижает их уровень тревожности и способствует появлению положительных эмоций, об этом «Газете.Ru» рассказал декан факультета «Экстремальная психология» Московского психолого-педагогического университета, психолог Дмитрий Деулин.

Исследование проходило в три этапа: сначала у учащихся диагностировали уровень тревожности при помощи специального теста и описаний своего состояния участниками эксперимента. Затем у них забрали телефоны и через час, а затем еще через два снова провели оценку психологического состояния. Оказалось, что уровень тревожности в конце эксперимента оказался ниже, чем в начале. Эти данные свидетельствуют о том, что «фактор телефона» является стрессогенным и повышает уровень тревожности.

По словам Деулина, чем больше времени учащиеся проводили в цифровой среде, будь то компьютер или телефон, тем стресс более выраженным. Наличие такого хронического стресса крайне отрицательно сказывается на психическом здоровье обучающихся и приводит к проблемам в обучении.

«Современные образовательные среды и так сопряжены с эксплуатацией современных технологий и фактор использования личного телефона на учебном занятии эмоционально перегружает учащегося, отвлекает от содержания урока, приводит к переутомлению. Но решение этой проблемы, на мой взгляд, лежит не в психолого-педагогической области, эта проблема должна решаться техническими средствами. Например, общее блокирование интернета на телефонах несовершеннолетних в период проведения учебных занятий и пребывания в общеобразовательных учреждениях», – рассказал Деулин.

По его словам, психоэмоциональное состояние учащихся, которые находились продолжительное время в условиях цифровой депривации, стабилизировалось, появились положительные эмоции.

Исследование установило, что высокий уровень цифровой зависимости связан с высоким уровнем стресса обучающихся.

«Мы предполагаем, что высокое психоэмоциональное напряжение заставляет обучающихся больше времени проводить в компьютерах и смартфонах. Эта такая форма эскапизма – бегство от проблем в «цифру». При этом высокая степень вовлеченности в учебный процесс и преобладание положительных отметок существенно снижают зависимость студентов от компьютера», – отметил Деулин.

Ранее психолог перечислил возможные причины стрельбы в школах.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами