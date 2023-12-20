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Перечислены факторы здорового старения

Daily Mail: здоровый сон и наличие хобби способствуют здоровому старению

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По мнению экспертов из американской ассоциации пенсионеров (некоммерческой организации, которая работает над удовлетворением потребностей людей среднего и пожилого возраста в США), здоровый сон, достаточное количество общения, наличие любимого занятия и здоровое питание способствуют здоровому старению. Об этом сообщает Daily Mail.

Многочисленные исследования показали, что одиночество может быть провокатором деменции, депрессии, сахарного диабета и инсульта. Регулярное общение с друзьями и родственниками, а также участие в общественных мероприятиях или волонтерская деятельность, напротив, снижает риск развития этих опасных для жизни состояний. Другим фактором здорового старения является высокий уровень физической активности. Под физической активностью подразумеваются не только тренировки, но и прогулки, плавание, работа в саду и подвижные игры.

Также важно правильно питаться. Средиземноморская диета, предписывающая употребление растительной пищи, рыбы, морепродуктов и сыра, способна увеличить продолжительность жизни и сохранить ясность рассудка. Это подтверждается исследованием, проведенным учеными из университета Барселоны. У участников с высокими уровнями биомаркеров, указывающих на приверженность средиземноморской диете, когнитивные способности снижались гораздо медленне, чем у людей, употребляющих много мяса, сахара и алкоголя.

Не менее важной составляющей здорового старения является сон. Нейропсихолог Карен Миллер из Тихоокеанского института неврологии в США объяснила, что недостаток сна (менее семи часов в сутки) приводит к неспособности организма самовосстанавливаться. Кроме того, во время сна мозг устраняет токсичные белки, накопление которых приводит к болезни Альцгеймера.

Положительно влияет на здоровье мозга и наличие хобби. В число наиболее полезных занятий входят изучение иностранных языков, рисование и обучение игре на музыкальных инструментах.

Ранее ученые доказали, что неподвижная йога улучшает сон и работу мозга.

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