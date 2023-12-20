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Численность насекомых быстро сокращается по всей планете

Nature: многочисленные насекомые вымирают в пять раз быстрее редких

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Pexels

Сокращение численности насекомых в мире происходит в основном из-за потери самых распространенных видов. Однако это не компенсируется ростом численности редких насекомых, выяснили авторы исследования, опубликованного в журнале Nature.

Ученые отмечают резкое снижение общей численности насекомых во многих частях мира. В новой работе биологи изучили тенденции изменения численности наземных насекомых, в том числе жуков, мотыльков и кузнечиков. Они использовали данные из 106 исследований, в которых за насекомыми наблюдали от девяти до 64 лет.

Анализ показал, что в целом количество наземных насекомых сокращается ежегодно на 1,5%, при этом численность распространенных видов падает быстрее: на 8%. Распространенными видами насекомых считаются те, которые встречаются в наибольшем количестве в той или иной местности. Результаты исследования бросают вызов идее о том, что изменения в биоразнообразии насекомых происходят в результате исчезновения более редких видов.

При этом потери ранее доминирующих видов не были компенсированы ростом численности более редких, что имеет далеко идущие последствия: многочисленные виды — основная пища для птиц и других животных. Выявленные учеными изменения могут привести к перестройке пищевых цепей и целых экосистем.

Ранее в России обнаружили четыре новых вида моллюсков-горошинок.

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