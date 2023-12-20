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Стало известно, обладатели каких черт характера реже страдают расстройствами сна

Brain and Behavior: сострадательные люди реже страдают расстройствами сна

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Shutterstock

По мнению финских ученых из Оулуского университета, сострадательные люди реже страдают бессонницей и другими нарушениями сна. Результатами исследования они поделились в журнале Brain and Behavior.

В свей научной работе ученые использовали данные исследования Young Finns Study. Это 37-летнее исследование началось в 1980 году. В нем приняли участие 3596 человек, родившихся в период с с 1962 года по 1977 год. Научный коллектив включил в свою работу информацию о качестве сна 1056 человек, которые в 2001 и 2012 году заполнили опросник Temperament and Character Inventory.

Это международно используемое личностное тестирование основанное на психобиологической теории личности американского психиатра Клонингера. С помощью опросника можно определить, в какой степени человеку присущи определенные черты характера, в числе которых способность к состраданию, ответственность, изобретательность.

Ученые обнаружили, что люди, отличающиеся сострадательностью, реже всех других испытуемых страдали расстройствами сна. Также выяснилось, что наличие депрессии оказалось способно ухудшить качество сна человека вне зависимости от его характера и темперамента.

Ранее психологи выяснили, как знакомство в интернете влияет на стабильность будущего брака.

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