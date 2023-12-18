В «Роскосмосе» откроют новое подразделение

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что в госкорпорации разрабатывают новую организационно-экономическую модель работы ракетно-космической отрасли, цель которой — повышение эффективности, а также уход из убыточности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борисова, новая организационная модель призвана разделить и синхронизировать внутри госкорпорации функции заказчика, формирующего госполитики в области космоса, а также исполнителя, который будет управлять промышленным блоком и активами предприятий.

До этого Борисов заявил, что в планах организации лежит тесное сотрудничество с российскими частными космическими компаниями.

Глава «Роскосмоса» отметил, что увеличение спроса на космические услуги превышает средний рост мирового ВВП, поэтому РФ намерена развивать эту сферу, создавая и расширяя различные услуги, а это включает в себя и кооперацию с отечественными частными компаниями.

Также Борисов заявил , что «Роскосмос» дорожит контактами с зарубежными партнерами.

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