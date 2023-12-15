Всемирная организация здравоохранения призвала ужесточить контроль над продажей вейпов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте World Health Organization (WHO) призвала принять срочные меры по контролю над продажей вейпов. Эксперты заявили, что производители используют агрессивную рекламу, чтобы склонить школьников и студентов к покупке их продукции.

По данным опросов и исследований ВОЗ, дети в возрасте 13-15 лет употребляют электронные сигареты чаще, чем взрослые. Этому способствует разработка производителями привлекательного, красочного дизайна и использование соцсетей в качестве рекламных платформ. Эксперты отметили, что даже беглый взгляд на такую рекламу может создать у детей и молодежи положительное впечатление о продукте и вызвать желание его попробовать.

Также ВОЗ опровергает утверждение о том, что вейпы являются более безопасной альтернативой традиционному курению табака. Эксперты объяснили, что электронные сигареты вызывают сильное привыкание и являются вредными для здоровья. Хотя долгосрочные негативные последствия их применения до конца не изучены, было установлено, что в составе жидкостей для вейпов есть токсичные вещества. Некоторые из них провоцируют развитие рака и повышают риск заболеваний сердца и легких. Использование электронных сигарет также может повлиять на функционирование мозга и привести к трудностям в обучении у молодых людей.

ВОЗ призывает страны принять меры по снижению привлекательности вейпов для населения, особенно для школьников и студентов. Эксперты настаивают на том, что нужно запретить производить и продавать вейпы с различными вкусами, а также отслеживать концентрацию и качество никотина в электронных сигаретах с нейтральным вкусом.

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