Ученые нашли связь между любителями вставать по утрам и неандертальцами

Ученые выяснили, что любители вставать ранним утром могли унаследовать эту черту от предков-неандертальцев. Исследование опубликовано в журнале Genome Biology and Evolution (GBE).

Современный человек принадлежит к виду Homo sapiens, однако раньше существовали другие виды людей, например, неандертальцы и денисовцы. Предки человека скрещивались с ними, поэтому ученые предположили, что некоторые гены суточного ритма мы могли унаследовать от неандертальцев. Анализ с использованием генетических данных сотен тысяч человек из Британского биобанка подтвердил, что связанные с ранним пробуждением гены были унаследованы человеком от неандертальцев.

Повышенная утренняя активность у людей связана с укороченным восприятием суток. Как было показано на мухах, укороченный суточный период позволяет мухам быстрее согласовать собственный ритм сна и бодрствования с внешними условиями, например, увеличением длительности светового дня. Поэтому ученые считают, что склонность к раннему пробуждению могла быть полезной для предков человека, живших в более высоких широтах Европы, так как позволяла им быстрее адаптироваться к повышенному освещению летом.

Ученые планируют применить разработанный ими подход для анализа других человеческих черт. Предыдущие исследования показали, что гены, доставшиеся современному человеку от древних видов людей, связаны со способностью тибетцев жить в высокогорье, устойчивостью людей к инфекциям, уровнем пигментации кожи и процентом жира в организме.

Ранее ученые выяснили, что страдавшие от боли из-за кариеса викинги спиливали себе зубы.