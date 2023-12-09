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Океанологи предупредили о массовом вымирании кораллов из-за жары в ближайшие годы

Science: мощные тепловые волны могут уничтожить 25% разнообразия видов в океане

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Sahchaf Ben Ezra

Австралийские ученые из Университета Квинсленда считают, что кораллам во всем мире грозят большие потери из-за периодов сильной жары в ближайшие один-два года. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

«Мы были шокированы, обнаружив, что условия теплового стресса начались на целых 12 недель раньше ранее зарегистрированных пиков и сохранялись гораздо дольше в восточной тропической части Тихого океана и в большей части Карибского бассейна.

Исторические данные свидетельствуют, что нынешние морские волны тепла, вероятно, станут предшественником глобального массового обесцвечивания и исчезновения кораллов в течение следующих 12–24 месяцев, поскольку фаза Эль-Ниньо продолжается», — отметил ведущий автор исследования, профессор Уве Хог-Гульдберг.

По словам ученого, сложившаяся климатическая ситуация подвергает серьезному риску уничтожения не только кораллы, но и четверть всего разнообразия жизни в океанах. Кроме жары, на коралловые рифы отрицательно влияет повышение кислотности и загрязнение морской воды.

Исследователь добавил, что опыты по внедрению генов устойчивости к жаре в естественные популяции кораллов дают многообещающие результаты, но эти операции сложно проводить в требуемом масштабе из-за логистики.

Ранее биологи выяснили, какие водоросли могут спасти некоторые виды кораллов от потепления.

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