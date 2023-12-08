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Геологи нашли древний пресный бассейн в недрах гор на Сицилии

CEE: под Иблейскими горами Сицилии хранится 17,5 кубических километров воды

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Wikimedia Commons

Международная группа геологов обнаружила гигантский древний бассейн с пресной водой глубоко под Иблейскими горами на острове Сицилия в Италии. Предполагаемый возраст подземного водоема составляет около 6 млн. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Ученые проанализировали карты предыдущих экспедиций, занимавшихся поисками нефтяных месторождений. Вместо нефти они нашли признаки существования водоносного горизонта, вмещающего около 17,5 кубических километров, что немногим меньше объема озера Танганьика — третьего по количеству хранящейся воды пресного водоема в мире.

Научная группа предполагает, что такое количество жидкости скапливалось под землей после того, как 6 млн лет назад Гибралтарский пролив оказался закупорен на следующие 700 тыс. лет, что привело к частичному высыханию Средиземного моря. Дождевая вода тысячелетиями просачивалась через обмелевшее дно в земную кору, где ее впитывали породы. Когда уровень моря вернулся в норму, подземные пресные воды оказались запечатаны давлением морской воды.

Ранее ученые обнаружили огромное пресное «озеро» глубоко под Новой Зеландией.

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