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Исследователи предупредили о риске мощных парниковых выбросов из-за «огненного льда»

NatGeo: таяние замерзшего метана в океанах может повлиять на глобальный климат

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Phil Hartmeyer and NOAA Thunder Bay National Marine Sanctuary

Международная группа ученых под руководством Университета Ньюкасла в Великобритании обнаружила, что по мере таяния замороженного метана в глубинах океана этот газ постепенно перемещается к краю подводного шельфа и может попасть в атмосферу. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Гидрат метана, также известный как «огненный лед», представляет собой ледоподобную структуру. «Огненный лед» тает из-за нагрева морской воды и выделяется в окружающую среду в так называемой диссоциированной форме, способствуя глобальному потеплению.

Ученые использовали передовые методы трехмерной сейсмической визуализации, чтобы изучить часть гидрата, разморозившегося во время потепления климата у побережья Мавритании в Северо-Западной Африке. Они выявили конкретный случай, когда диссоциированный метан мигрировал на расстояние более 40 километров и высвобождался через область подводных впадин.

Результаты показывают, что метан, высвободившийся из зоны стабильности гидратов, прошел значительное расстояние в сторону суши.

Метан остается вторым по распространенности антропогенным парниковым газом после углекислого газа (CO2). Согласно открытым данным, на метан приходится около 16% мировых выбросов парниковых газов.

Ранее ученые выяснили, как потепление мирового океана влияет на концентрацию метана и закиси азота в морской воде.

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