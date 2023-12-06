В Азии обнаружили новый вид «зубастых» ос-паразитов

Международная группа ученых из Китая и Германии открыла новый вид пятнистых ос-паразитов Serratichneumon maculatus. Впервые их обнаружили в лесах близ города Гуанчжоу на юго-востоке КНР. Исследование опубликовано в научном журнале European Journal of Taxonomy (EJT).

По словам специалистов, найденные насекомые имеют черное тело около сантиметра в длину, покрытое красными и белыми пятнами. Во рту ос находятся два четко разделенных зуба, что служит отличительной особенностью данного вида. Кроме того, у ос-самцов есть характерные зазубренные усики, напоминающие по форме лист растения.

В исследовании говорится, что новый вид был отнесен к новому роду и идентифицирован по форме усиков, уникальным зубам, форме тела и другим тонким физическим особенностям.

Ученые пока не выяснили, на ком именно паразитируют Serratichneumon maculatus. Судя по их строению, жертвами ос должны быть бабочки или личинки моли.

На данный момент пятнистые осы-паразиты обнаружены в Китае, Вьетнаме и Индонезии.

Ранее ученые открыли сразу 16 новых видов паразитических ос во Вьетнаме.