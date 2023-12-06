Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как глобальное потепление влияет на парниковые газы в океане

MPB: морские бактерии производят больше метана из-за нагрева воды

close
100%
Depositphotos

Корейские ученые из Инчхонского национального университета в Сеуле оценили, как изменение климата влияет на морские бактерии и выделение ими парниковых газов. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Pollution Bulletin (MPB).

Океаны Земли поглощают большую часть выбросов углерода и тепла. Со временем это приводит к нагреву, закислению и деоксигенации (сокращению концентрации кислорода) их вод. Кроме того, увеличение антропогенных выбросов азота сказалось на живущих в морях микроорганизмах прокариотах, которые производят закись азота (N2O) и метан (CH4).

Авторы научной работы с помощью биогеохимического анализа и секвенирования генома выяснили, как глобальное потепление повлияло на микробное сообщество в океане и на его роль в регуляции циклов N2O и CH4.

Результаты показали, что прокариоты от SL до DL тесно связаны с факторами потепления. В долгосрочной перспективе на чувствительную морскую экосистему может негативно повлиять увеличение производства закиси азота с последующим изменением кислотности воды, что в конечном итоге приведет к увеличению выбросов метана — мощного парникового газа.

Результаты отклоняются от предполагаемого в настоящее время потенциала прокариот и биогеохимических процессов, связанных с изменением климата, отметили специалисты.

Исследование может повлиять на будущие работы по изучению морских экосистем. Политика, направленная на борьбу с закислением и потеплением океана, может помочь в стабилизации жизненно важных микробных сообществ и циклов парниковых газов.

Ранее биологи открыли новое глобальное явление тропикализации, которое меняет морскую среду.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами