Китай запустил первую в мире АЭС четвертого поколения

В китайской провинции Шаньдунь запущена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция (АЭС) четвертого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное энергетическое управление КНР.

Атомная электростанция «Шидаовань» оснащена высокотемпературным газоохлаждаемым реактором (ВГР). В тестовом режиме станция проработала 168 часов, после чего она была введена в коммерческую эксплуатацию.

Госэнергоуправление КНР назвало главным преимуществом современного реактора его безопасность в области выработки электроэнергии.

По исследованиям, разработке и использованию ядерных энергетических технологий четвертого поколения Китай вышел на передовой мировой уровень, отметили в ведомстве.

В начале декабря в Японии открыли крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор JT-60SA. Это шестиэтажная конструкция, расположенная в городе Нака к северу от Токио.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.