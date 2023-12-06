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Китай запустил первую в мире АЭС четвертого поколения

В китайском Шаньдуне запущена первая в мире АЭС четвертого поколения

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China National Nuclear Corporation

В китайской провинции Шаньдунь запущена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция (АЭС) четвертого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное энергетическое управление КНР.

Атомная электростанция «Шидаовань» оснащена высокотемпературным газоохлаждаемым реактором (ВГР). В тестовом режиме станция проработала 168 часов, после чего она была введена в коммерческую эксплуатацию.

Госэнергоуправление КНР назвало главным преимуществом современного реактора его безопасность в области выработки электроэнергии.

По исследованиям, разработке и использованию ядерных энергетических технологий четвертого поколения Китай вышел на передовой мировой уровень, отметили в ведомстве.

В начале декабря в Японии открыли крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор JT-60SA. Это шестиэтажная конструкция, расположенная в городе Нака к северу от Токио.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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