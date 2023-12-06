Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали о пользе одиночества

Scientific Reports: уединение помогает бороться со стрессом

close
100%
Depositphotos

Исследователи из Университета Рединга (Британия) обнаружили, что время, проведенное в одиночестве, снижает стресс. Результаты опубликованы в Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 178 человек. На протяжении трех недель они вели дневники, в которых фиксировали, сколько времени они провели в одиночестве. Одиночество подразумевало отсутствие личного или онлайн-общения с другими людьми. По окончании первой фазы эксперимента организаторы исследования попросили участников ответить на три вопроса — испытывали ли они дискомфорт при необходимости вести себя определенным образом (находясь в обществе), насколько свободно они чувствовали себя наедине с собой, ощущали ли они в одиночестве контроль над тем, что происходило в течение их дня.

Результаты показали, что люди, которые регулярно проводили время одни, чаще положительно отвечали на первый и третий вопросы, а также сообщали о снижении уровня стресса. Авторы исследования предположили, что человек пребывает в более спокойном состоянии в одиночестве, потому что от него не требуется прикладывать умственные усилия, как это бывает при социальном взаимодействии.

Тем не менее некоторые испытуемые чувствовали эмоциональное истощение и скуку, если им приходилось проводить наедине с собой значительное количество времени. Авторы исследования отметили, что такой формат отдыха подходит не всем. Иными словами, одиночество полезно для психического здоровья только в том случае, когда человек осознанно стремится к нему.

Ранее ученые рассказали, что мозг одиночек перестает различать реальных и вымышленных людей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий