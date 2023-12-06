Стало известно о расстоянии от Земли, на котором пролетит потенциально опасный астероид

Согласно информации, опубликованной на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA, 6 декабря потенциально опасный астероид 139622 (2001 QQ142) диаметром до 1,2 километра пролетит на расстоянии приблизительно в 5,5 миллиона километров от Земли. Астрономы прогнозируют, что максимальное сближение между небесным телом и планетой произойдет в 21:00 UTC (00:00 мск).

Ожидается, что минимальное расстояние составит 0,036 астрономической единицы или немного более 5,5 миллиона километров. Согласно классификации, потенциально опасными считаются астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы или менее 7,5 миллиона километров.

Ученые оценивают диаметр астероида 139622 (2001 QQ142) от 540 до 1200 метров. Скорость его движения составляет 6,66 километра в секунду. Астрономы впервые обнаружили этот объект 22 августа 2001 года. Он вернулся в поле зрения ученых спустя 22 года после своего первого наблюдения, совершив виток по своей орбите.

Астероид 139622 (2001 QQ142) относится к группе Земля-кроссеров — астероидов, пересекающих орбиту Земли. Тем не менее, это не означает, что этот объект обязательно столкнется с нашей планетой. Астрономическая единица — это единица измерения расстояний в космосе, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.

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