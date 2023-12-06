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На Солнце образовалась огромная темная дыра, извергающая космический ветер

Spaceweather: в поверхности Солнца открылась брешь шириной в 60 раз шире Земли

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Shutterstock

На Солнце появилось гигантское темное пятно, известное как корональная дыра. Сейчас этот разрыв направлен прямо на Землю и извергает в сторону нашей планеты мощные потоки необычайно быстрого излучения, известного как космический ветер. Об этом сообщает портал Spaceweather.com.

Корональная дыра образовалась 2 декабря и за сутки достигла максимальной ширины в 800 тыс. километров, что более чем в 60 раз превышает диаметр Земли. По словам ученых, размер данной бреши беспрецедентен на данном этапе солнечного цикла.

Первоначально предполагалось, что появление темного пятна вызовет на Земле умеренную геомагнитную бурю, способную привести к нарушению радиосвязи. Однако космический ветер оказался менее интенсивным, хотя его прохождение сопровождалось полярными сияниями в высоких широтах.

Корональные дыры возникают при изменении в магнитных полях Солнца, в результате чего часть звездного вещества уносится в космос. Они выглядят как темные пятна, поскольку эти области более холодные и менее плотные по сравнению с окружающей плазмой.

Солнечная активность нарастала в течение всего года, поскольку наша звезда приближается к взрывному пику своего 11-летнего цикла. Однако корональные дыры могут возникать в любое время цикла. Кроме того, ученые озадачены тем, что новая дыра открылась вблизи экватора, хотя обычно они появляются у полюсов светила.

Ранее астрономы установили, что пик активности Солнца наступит в начале 2024 года.

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