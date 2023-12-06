Названы преимущества растительного питания для похудения

Ученые из американской исследовательской и правозащитной организации — Комитета врачей по ответственной медицине, выяснили, что диеты на основе растительных продуктов способствуют снижению веса и улучшению показателей здоровья. Результатами своего исследования они поделились в European Journal of Clinical Nutrition (EJCN).

В исследовании приняли участие 244 человека. Их разделили на две группы. Первая группа в течение 16 недель придерживалась диеты на основе растительных продуктов — фруктов, овощей, орехов, бобовых, фруктовых соков и злаковых. Испытуемые из второй группы изменений в привычный рацион не вносили. Исследователи стремились оценить диету по трем критериям — эффективности, безопасности и полезности.

По окончании эксперимента ученые проанализировали записи из дневников участников обеих групп, в которых они фиксировали количество и тип съеденных продуктов. Для выявления конкретных видов пищи, способствующих снижению веса, был проведен анализ по методу регрессионного моделирования — он предполагает исследование объектов для выявления факта существования различных зависимостей между ними. Объектами выступали зерновые, орехи, бобовые, растительные масла, чай и кофе, фруктовые соки, подслащенные напитки, картофель, сладкие продукты, животные жиры, молочные продукты, яйца, продукты животного происхождения и мясо.

Самостоятельно задокументированное потребление калорий значительно снизилось в обеих исследуемых группах. Соответственно, все участники так или иначе потеряли вес. Тем не менее, добровольцы, которые придерживались растительной диеты, увеличили долю пищевых волокон и полезных жиров в рационе. Такие изменения способствуют улучшению работы кишечника и повышению работоспособности.

Отмечается, что употребление молочных продуктов, растительного масла, бобовых, мяса, чая, кофе и сладких продуктов негативно влияло на эффективность похудения. Люди, которые чаще ели фрукты, овощи и бобовые добились лучших результатов при снижении веса.

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