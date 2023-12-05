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Ученые разработали способ вакцинации ультразвуком вместо игл

В Оксфордском университете разработали способ вакцинации ультразвуком вместо игл

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Depositphotos

Ученые из Оксфордского университета разработали безыгольный метод вакцинации. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на результаты исследования. Уточняется, что команда смешала молекулы вводимого препарата с крошечными белками, которые доставляют вакцину в верхние слои кожи с помощью ультразвука.

Методику уже испытали на мышах, подвергнув их воздействию ультразвука на полторы минуты. Вакцина проникла в верхние слои кожи, где белки вызвали образование пузырьков, наполненных препаратом. После этого пузырьки лопнули и высвободили смесь.

Ученые обнаружили, что, хотя при новом методе доставляется в 700 раз меньше молекул вакцины, мыши произвели гораздо больше антител, чем при инъекционном способе. При этом животные не выказывали признаков боли, а их кожа осталась неповрежденной.

Пока команде неясно, как будут вести себя пузырьки под человеческой кожей: будут ли молекулы вакцины выделяться в нужных количествах и насколько равномерным будет этот процесс. Однако разработчики методики уже приступили к работе над созданием способов отслеживания этого процесса.

До этого ученые выяснили, что вакцинация против опоясывающего лишая может повысить шансы на здоровое старение и снизить риск деменции.

Ранее ученые выяснили, может ли вакцинация против COVID-19 усиливать мигрень.

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