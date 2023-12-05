Врач рассказал, почему нельзя придерживаться диет на основе одного продукта

Диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Британии рассказал Daily Mail, что монодиеты (которые предписывают употребление только одного или нескольких продуктов), не обеспечивают организм человека всеми необходимыми витаминами и минералами.

Многие люди считают, что монодиеты — это эффективный инструмент уменьшения жировой массы тела. Популярны гречневая, белковая, кефирная, яблочная, яичная и другие разновидности питания этого типа. Предполагается, что желающий сбросить вес в течение десяти дней будет питаться лишь одним или несколькими продуктами.

Специалист по питанию объяснил, что такие диеты действительно помогают избавиться от лишних килограммов за счет жестких ограничений, однако они неспособны обеспечить стройную фигуру на длительный период времени. При переходе на привычный режим питания потерянный вес вернется.

Кроме того, соблюдение монодиет может нанести вред здоровью. Один или несколько продуктов неспособны обеспечить организм всеми необходимыми витаминами, минералами и другими питательными веществами. Употребление, например, одних яиц может привести к запорам и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом, поскольку в рационе отсутствуют овощи и фрукты, которые содержат необходимые для нормального пищеварения волокна. Зачастую любители таких диет не получают с пищей достаточно витамина С, что способствует снижению иммунитета.

Ранее стало известно, что сахар может повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний.