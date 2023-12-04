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Стало известно, как укрепить иммунитет зимой

Health News: в холодное время года стоит есть больше овощей и фруктов

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Depositphotos

Эксперты из Американской кардиологической ассоциации и клиники Майо, медицинского центра, специализирующегося на комплексном здравоохранении, образовании и исследованиях, рассказали Health News, что для сохранения здоровья в зимнее время стоит употреблять достаточное количество фруктов и овощей.

Дело в том, что фрукты и овощи содержат клетчатку, витамины, минералы и антиоксидантные соединения, полезные для здоровья. Клетчатка представляет собой пищевые волокна, нормализующие работу кишечника. Антиоксидантные соединения защищают клетки организма от повреждений в результате окисления. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослому человеку употреблять пять порций фруктов и овощей в день. Под одной порцией подразумевается один плод или корнеплод среднего размера.

Отмечается, что лучше всего есть сезонные фрукты и овощи — мандарины, апельсины, груши, морковь, свеклу и репу. Цитрусовые и груша содержат витамин С, который необходим для поддержания иммунитета. Также они богаты витамином А, способствующим нормальной остроте зрения и здоровью сердечно-сосудистой системы. Этот витамин также улучшает способность организма распознавать и удалять чужеродные вещества и клетки.

В моркови, репе и свекле много витаминов А, С, К и В, а также минералов, таких как калий и магний. Они необходимы для обеспечения свертываемости крови, а также для здоровья костей и сердца.

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