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Стало известно, как у кошек появились цветные глаза

bioRxiv: общий предок всех кошек имел серые глаза

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Желтоглазые тигры, голубоглазые снежные барсы и другие кошачьи могут быть обязаны необычным цветом глаз их общему сероглазому предку. Исследование опубликовано в каталоге препринтов bioRxiv.

Ближайшие ныне живущие родственники кошек, в том числе линзанги, гиены и генеты, имеют карие глаза, что позволяет предположить, что у общего предка всех этих групп они были такими же. Но у представителей семейства кошачьих (Felidae) миллионы лет назад появились глаза других цветов, включая зеленые, голубые и желтые.

В новом исследовании ученые, используя изображения кошек в интернете, задокументировали цвет глаз более чем 40 видов кошачьих. Затем они объединили эти данные с информацией об эволюционных отношениях между ныне живущими и вымершими кошками, чтобы с помощью статистической модели предсказать цвет глаз первых кошек.

Оказалось, что предки всех кошек, вероятно, имели серые и карие глаза. Цвет глаз животных определяется количеством двух пигментов: эумеланина и феомеланина. В карих больше эумеланина, в желтых — феомеланина, в серых — умеренное количество того и другого, а в голубых и зеленых — низкий уровень обоих пигментов. Ученые предполагают, что из-за случайной мутации у неизвестного предка всех кошек снизился уровень эумеланина в глазах. После этого другие мутации дали начало остальным цветам.

Ученые не нашли выраженной связи между цветом глаз и поведением или средой обитания. Поэтому возможно, что цвет глаз связан с предпочтениями половых партнеров кошачьих, то есть с половым отбором.

Ранее ученый рассказал о симптомах глазного сифилиса.

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