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В Швеции установили связь между биомаркерами крови и долголетием

The Telegraph: ученые рассказали о биомаркерах долголетия в анализе крови

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Depositphotos

Шведские ученые выяснили, что биомаркерами долголетия выступают показатели крови. Об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, ученые Каролингского университета проанализировали образцы крови 44 тысяч человек в возрасте от 64 лет. Исследования велись на протяжении 35 лет. В результате было установлено, что некоторые биомаркеры крови могут говорить о влиянии на долголетие человека.

В частности, у долгожителей наблюдались более низкие показатели сахара, креатинина и мочевой кислоты. Ученые установили, что креатинин отражается на функции почек, сахар и холестерин являются показателями метаболизма.

Для долголетия необходимо держать под контролем уровень сахара в крови, вывести из организма избыток мочевой кислоты, поддерживать достаточное содержание железа в организме и снизить уровень ферментов печени.

До этого Джанет Гиббс из Новой Зеландии, которой недавно исполнилось 102 года, рассказывала, что физическая активность, правильное питание и общение — ключ к здоровому старению и долгой жизни.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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