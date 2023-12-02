Ученые выяснили, как меняющиеся ландшафты создали многообразие жизни на Земле

Австралийские ученые из Сиднейского университета разработали теорию, которая связывает эволюцию разнообразия жизни на нашей планете за последние 540 млн лет с изменениями земных ландшафтов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Специалисты создали компьютерную модель, демонстрирующую изменение климата и тектоники Земли на протяжении полумиллиарда лет. Затем они сравнили результаты симуляции с данными о биоразнообразии на суше и на море за тот же период.

Моделирование показало, что чем больше наносов реки выносили в океан, тем более разнообразной становилась морская жизнь. Поскольку континенты постепенно выветриваются, водные потоки поставляют в моря и океаны большое количество питательных веществ, включая углерод, азот и фосфор.

Ученые также обнаружили, что эпизоды массового вымирания в океанах в истории Земли обычно случались после значительного сокращения потока наносов. Это говорит о том, что дефицит питательных веществ может дестабилизировать биологическое разнообразие и сделать его уязвимее для катастрофических событий — ударов астероидов или извержений вулканов.

На континентах симуляция обнаружила взаимосвязь между осадочными отложениями и разнообразием растений. Исследователи предположили, что по мере того, как поверхность Земли постепенно покрывалась более толстой и богатой питательными веществами почвой, флора могла развиваться в виды с более сложной корневой системой.

По мере распространения растений по суше, на планете появились разнообразные среды и среды обитания с благоприятными условиями для эволюции растений, например, появление цветковых растений около 100 млн лет назад.

Ученые заключили, что разнообразие жизни на Земле остается под сильным влиянием ландшафта и развивается со скоростью движения тектонических плит. Это несравненно медленнее, чем нынешние темпы вымирания, связанные с деятельностью человека.

Ранее биологи обнаружили новое глобальное явление, меняющее морскую среду.