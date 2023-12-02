Психологи нашли связь между музыкальными вкусами и моральными убеждениями

Британские ученые из Лондонского университета Королевы Марии совместно с коллегами из Испании выяснили, что музыкальные предпочтения могут отражать моральные ценности человека. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Выводы специалистов основаны на результатах эксперимента, в котором приняли участие 1480 человек. Они заполнили анкеты для определения их отношения к пяти основам морали: заботе, справедливости, лояльности, авторитете и нравственной чистоте.

Далее психологи изучили музыкальные вкусы добровольцев, выбрав пять любимых песен каждого участника и проанализировав их акустические особенности и содержание текстов с помощью алгоритмов машинного обучения.

Результаты показали, что ценящие заботу и справедливость люди предпочитают композиции, посвященные поддержке и радости. С другой стороны, те, кто придает большее значение авторитету, верности и чистоте обычно выбирают песни, в которых обсуждается любовь, нравственность и справедливость. Это говорит о том, что тексты треков обычно сильно резонируют с представлениями людей о морали.

Кроме того, оказалось, что акустические атрибуты песен также играют значительную роль. Сторонники лояльности, авторитета и чистоты чаще предпочитали громкую, танцевальную и более позитивную музыку. А люди с ценностями индивидуализации, такими как забота и справедливость, обычно выбирают композиции с плавными акустическими качествами и более спокойным ритмом.

«Основной вывод этого исследования заключается в том, что люди склонны согласовывать свои музыкальные предпочтения со своими моральными мировоззрениями и убеждениями», — отметил ведущий автор исследования Вьоса Преники.

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