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Ученые нашли важный нюанс во взаимосвязи между доходом и самооценкой

PsySci: высокий доход поднимает самооценку, но не наоборот

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Швейцарские ученые из Цюрихского университета изучили нюансы взаимосвязи между доходом и самооценкой. Они выяснили, что хороший личный заработок делает человека более честолюбивым, однако высокая самооценка сама по себе не гарантирует хорошую зарплату. Исследование опубликовано в научном журнале Psychoological Science (PsySci).

Чтобы лучше понять связь между доходом и самооценкой, группа психологов изучила результаты проводившегося в Нидерландах интернет-опроса, в котором участвовали более 4 тыс. мужчин и женщин.

Самооценка измерялась с помощью шкалы самооценки Розенберга, а размер заработка измерялся как среднемесячный валовой доход с поправкой на инфляцию.

Затем ученые применили сложные статистические методы, чтобы отделить эффекты различий самооценки между людьми от эффектов различий внутри людей.

Исследователи впервые отметили значительную положительную связь между доходом и самооценкой на межличностном уровне. По словам авторов, более высокий доход по сравнению с доходом других людей связан с более высокой самооценкой по сравнению с самооценкой других, что согласуется с предыдущими исследованиями.

Однако влияние дохода на самооценку оказалось сильнее и надежнее, чем влияние самооценки на доход, что позволяет предположить, что доход с большей вероятностью формирует самооценку, а не наоборот.

Результаты показали слабую поддержку теории самосогласованности, которая предполагает, что «люди с более высокой самооценкой могут искать работу, соответствующую их самооценке, и потенциально претендовать на высокую зарплату, в то время как более низкая самооценка повышает риск упустить возможности карьерного роста и заработка.

Также выяснилось, что связь между доходом и самооценкой не зависит от статуса занятости и существенно не различается в зависимости от пола, возрастной группы или группы образования. Другими словами, эта взаимосвязь была одинаковой для разных типов людей.

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