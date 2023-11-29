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Ученые перечислили полезные свойства вина

Foods: вино защищает клетки организма от окислительного стресса

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Флавоноиды, природные вещества, содержащиеся в вине, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме того, употребление этого напитка стимулирует выработку гормонов мелатонина и серотонина, которые способствует здоровому сну и хорошему настроению. К таким выводам пришли ученые из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору (Португалия), которые поделились результатами своего исследования в журнале Foods.

Несмотря на то, что о негативных последствиях злоупотребления алкоголем знают многие люди, такие напитки в умеренных количествах могут принести организму пользу. Антиоксидантные и противовоспалительные свойства вина обусловлены содержанием в нем полифенольных соединений под названием флавоноиды и других полезных веществ, таких как кофейная кислота.

Флавоноиды являются природными красителями и дубильными веществами. Они содержатся практически во всех овощах и фруктах, включая виноград. Они защищают организм от преждевременного старения, вступая в реакцию со свободными радикалами и предотвращая повреждение клеток активными формами кислорода (окисления). Аналогичным свойством обладает кофейная кислота. Кроме того, вино содержит витамины А, С и Е. Витамин А полезен для кожи и зрения, витамин С — укрепляет иммунную систему и поддерживает синтез коллагена, а витамин Е защищает от рака и болезней сердца.

Употребление этого напитка также способствует выработке гормонов серотонина и мелатонина, ответственных за качественный сон и хорошее настроение.

Ранее стало известно, почему красное вино может вызывать головную боль.

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