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Психологи объяснили, как справиться со злорадством из-за чужих неудач

ERSP: радость от чужих бед истощает сочувствие и мешает понимать других людей

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Психологи из США и Нидерландов изучили такую эмоцию как злорадство, определив плюсы и минусы данного чувства для душевного состояния человека. Исследования на эту тему были опубликованы в научных журналах European Review of Social Psychology (ERSP) и New Ideas in Psychology (NIP).

Хотя радость из-за проблем других людей считается социально нежелательной, ученые выяснили, что в некоторых случаях эта эмоция может быть оправдана.

По словам специалистов, злорадство взаимосвязано с агрессией, соперничеством и справедливостью. То есть, это чувство рождается из потребности сравнивать нас с другими, проводить границы между собственной группой и тем, кто нам не симпатичен, а также желать социальной справедливости и чувствовать удовлетворение, когда ее нарушителей настигает кара.

С этой точки зрения злорадство служит психологическим щитом от чувства неполноценности, напоминая нам, что мы не одиноки в своих несовершенствах. Это помогает нам справиться с собственным чувством неуверенности в себе, подчеркивая, что у других тоже бывают моменты слабости.

Однако психологи предостерегают от того, чтобы упиваться проблемами других людей. Это истощает резервы сочувствия и может затруднить понимание эмоций окружающих, а также сбить моральный компас и побудить извлекать выгоду из чужих затруднений.

По словам специалистов, чтобы укротить злорадство, необходимо каждый раз спрашивать себя, чем было вызвано у вас это чувство — удовлетворением от свершившейся справедливости или желанием повысить самооценку за счет бед другого человека. Подобные вопросы помогут развить эмоциональный интеллект и реагировать на события более взвешенно.

Ранее ученые выяснили, на что готовы пойти женщины из-за ревности и зависти.

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