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На АЭС «Пакш» в Венгрии разрешили загружать не только российское топливо

Власти Венгрии разрешили использовать на АЭС «Пакш» альтернативное топливо

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АЭС «Пакш»

Власти Венгрии разрешили использовать на АЭС «Пакш», построенной при помощи советских специалистов, альтернативное российскому топливо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение национального парламента.

В ходе выступления в парламенте государственный секретарь министерства энергетики Аттила Штайнер заявил, что единственная на данный момент в Венгрии АЭС «Пакш» использует сейчас только ядерное топливо, поставляемое предприятиями «Росатома». Однако из-за постоянных попыток еврочиновников предложить ввести санкции против «Росатома», Венгрии в перспективе необходимо найти альтернативных поставщиков.

Кроме того, как заявил Штайнер, это позволит продлить срок эксплуатации «Пакш», который истекает в период с 2032 по 2037 год. Продление работы позволит увеличить срок службы АЭС «Пакш» до периода 2052-2057 годов.

До этого дирекция АЭС «Пакш-2» заверила, что Венгрии не нужно будет покупать электроэнергию после запуска новых энергоблоков.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать санкции против ядерной энергетики России независимо от того, в каком пакете мер Евросоюза они находятся.

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