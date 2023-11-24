На АЭС «Пакш» в Венгрии разрешили загружать не только российское топливо

Власти Венгрии разрешили использовать на АЭС «Пакш», построенной при помощи советских специалистов, альтернативное российскому топливо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение национального парламента.

В ходе выступления в парламенте государственный секретарь министерства энергетики Аттила Штайнер заявил, что единственная на данный момент в Венгрии АЭС «Пакш» использует сейчас только ядерное топливо, поставляемое предприятиями «Росатома». Однако из-за постоянных попыток еврочиновников предложить ввести санкции против «Росатома», Венгрии в перспективе необходимо найти альтернативных поставщиков.

Кроме того, как заявил Штайнер, это позволит продлить срок эксплуатации «Пакш», который истекает в период с 2032 по 2037 год. Продление работы позволит увеличить срок службы АЭС «Пакш» до периода 2052-2057 годов.

До этого дирекция АЭС «Пакш-2» заверила, что Венгрии не нужно будет покупать электроэнергию после запуска новых энергоблоков.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать санкции против ядерной энергетики России независимо от того, в каком пакете мер Евросоюза они находятся.