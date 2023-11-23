Ученые назвали самый опасный тип выбросов электростанций

Американские ученые из Университета Джорджа Мейсона в штате Виргиния выяснили, что выбросы угольных электростанций вдвое опаснее для жизни по сравнению с аналогичным загрязнением из любых других источников. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Речь идет о воздействии мелких твердых частиц PM2,5 (диаметром не более 2,5 микрометра), образующихся при сжигании угля на энергетических объектах.

Анализ данных об эмиссии 480 угольных станций показал, что только в США с 1999 по 2020 год 460 тыс. летальных исходов были связаны с выбросами данных предприятий. Это составляет 25% всех случаев ухода из жизни по причинам, связанным с загрязнением воздуха за указанный период.

«К PM2,5 от угля относились так, как будто это всего лишь очередной загрязнитель воздуха. Но они гораздо более вредны, чем мы думали, и их опасность для жизни серьезно недооценена», — отметил ведущий автор исследования Лукас Хеннеман.

Исследователи также смогли количественно оценить количество летальных, связанных с конкретными электростанциями, составив рейтинг изученных угольных электростанций на основе их вклада в бремя преждевременной смертности.

Они обнаружили 10 станций, выбросы каждой из которых привели к уходу из жизни минимум 5 тыс. человек. Но к 2020 году печальная статистика смертности из-за дыма от угольных станций снизилась на 95%, поскольку большинство из этих предприятий закрылось.

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