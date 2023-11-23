Перу лишилась более половины своих ледников всего за полвека

Перуанские ученые из Национального института исследования горных ледников и экосистем (Inagem) установили, что с 1962 года страна потеряла 56,22% ледникового покрова, причем 175 ледяных шапок исчезли в период с 2016 по 2020 год. Об этом исследователи рассказали агентству Associated Press.

По словам специалистов, главным фактором таяния горных льдов в Перу оказалось повышение средней глобальной температуры, вызывающее ускоренное отступление ледников.

Сегодня в южноамериканской стране осталось около 1050 квадратных километров ледникового покрова. Некоторые горные системы, включая массив Чила, лишились 99% своих льдов за последние шесть десятилетий. Это может сказаться на состоянии реки Амазонки, поскольку ледники Чила были одним из основных первых источников воды для крупнейшей реки мира.

По словам президента Inagem Беатрис Фуэнтеалвы, потеря ледников создает прямые риски для жизни жителей низин. В 1970 году огромный пласт льда в северных Андах откололся после сильного землетрясения магнитудой 7,9 и вызвал сход селевого потока, который разрушил город Юнгай. Жертвами катастрофы стали более 20 тыс. человек.

Ранее ученые нашли положительный эффект для ледников в Альпах от изменения климата.