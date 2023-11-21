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Нейробиологи выяснили, как мозг хранит воспоминания

Current Biology: данные в мозге существуют в виде связей между особыми клетками

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Ирландские нейробиологи из Тринити-колледжа в Дублине раскрыли механизм хранения воспоминаний в мозге. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology.

Специалисты сосредоточились на особых клетках мозга, называемых энграммами. Используя генетические методы, команда пометила две разные группы энграммных клеток для двух отдельных воспоминаний, а затем проследила, как при обучении между этими элементами формируются новые связи.

Используя оптогенетику, позволяющую контролировать активность клеток мозга с помощью света, ученые продемонстрировали, как эти вновь сформированные связи необходимы для обучения. При этом они определили молекулярный механизм, опосредованный специфическим белком в синапсе, который участвует в регуляции связи между энграммами.

«Энграммные клетки памяти — это группы клеток мозга, которые, активируемые определенным опытом, изменяются, чтобы включать и тем самым удерживать информацию в нашем мозгу. Реактивация этих «строительных блоков» воспоминаний вызывает в памяти конкретные события, связанных с ними. Вопрос в том, как энграммы хранят значимую информацию о мире?» — отметила ведущий автор статьи, доктор Клара Ортега-де Сан-Луис.

Исследование предоставляет прямые доказательства того, что изменения в синаптических связях между энграммными клетками можно рассматривать как вероятный механизм хранения памяти в мозге.

Ранее нейробиологи выяснили, как голод воздействует на мозг с помощью гормонов.

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