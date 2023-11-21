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В России разработали новый способ очистки почвы от гербицидов

В ПНИПУ вдвое ускорили разрушение токсичных химикатов в грунте за счет бактерий

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) изучили перспективы очистки почвы от гербицидов с помощью микроорганизмов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

Гербициды широко используют в сельском хозяйстве для уничтожения сорняков. Их постоянное применение приводит к накоплению в грунте вредных веществ. В зависимости от концентрации и дозы они оказывают токсичное воздействие на экологию и организм человека, вызывая рак, бесплодие, расстройства нервной системы, бесплодие и другие серьезные заболевания.

Многочисленные формы бактерий способны поглощать подобные химикаты и использовать их в своем обмене веществ. Специалисты Пермского Политеха исследователи процесс роста микроорганизмов, которые используют гербициды в качестве единственных источников углерода и энергии в процессе жизнедеятельности, и определили эффективное соотношение культур для очистки почвы от химпрепаратов.

В ПНИПУ отобрали четыре штамма (H1, H2, H3 и H4) почвенных бактерий и поместили их в раствор одного из распространенных гербицидов в концентрации 50 миллиграммов на кубический дециметр.

«Чтобы изучить эффективность комбинации данных культур, мы приготовили из них суспензии в растворе хлорида натрия. Этот материал в разном соотношении каплями вводили в среды с гербицидом (1:1, 1:2, 2:1). Также измеряли основные показатели. Наилучшим взаимодействием культур, при котором удельная скорость роста выше (0,111), оказалось соотношение Н1 и Н3 как 1:2», — рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Галина Козлова.

Результаты показали, что соединение различных культур бактерий вдвое увеличило их способность разрушать вредные химические вещества. По словам ученых, подобные методы значительно сократят токсичное воздействие гербицидов на окружающую среду и здоровье человека.

Ранее ученые выяснили, как распространенные пестициды влияют на мозг подростков.

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