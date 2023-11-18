Ученые выяснили, как дым от лесных пожаров в Канаде повлиял на воздух в Китае

Ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук оценили влияние сильнейших природных пожаров в Канаде в 2023 году на качество воздуха во всем мире. Исследование опубликовано в научном журнале Advances in Atmocultural Sciences (AAS).

Рекордные пожары в канадских лесах весной и летом этого года попали в заголовки новостей во всем мире не только из-за своих масштабов (самая большая площадь в истории страны), но и из-за того, насколько серьезно они повлияли на состав атмосферы.

Специалисты использовали компьютерную модель, разработанную собственными силами в качестве модуля в рамках более широкой модели системы Земли Китайской академии наук.

Анализ показал, что из-за канадских пожаров во всем Северном полушарии произошло заметное значительное ухудшение качества воздуха из-за ветрового переноса загрязняющих веществ на большие расстояния.

Модель предполагает, что во время особо сильного загрязнения воздуха микрочастицы пепла и сажи PM2,5 (2,5 микрометра в диаметре) пересекли Атлантический океан, покрыв огромные территории в Европе, а также в Центральной и Восточной Азии. Это означало, что максимальные концентрации PM2,5 превысили 1 микрограмм на кубический метр в большинстве районов Северного полушария, а на северо-западе Китая содержание микропыли увеличилась до 2 микрограммов на кубометр воздуха.

Сильнее всего от пожаров пострадала атмосфера Канады, где концентрация PM2,5 в 10 раз превысила безопасный уровень, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее ученые выяснили, что загрязнение воздуха может помешать зачать ребенка.