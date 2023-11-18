Ученые составили самый точный прогноз таяния льдов Антарктики

Ученые из Австралийского национального университета в Канберре составили самый точный на сегодня прогноз таяния льдов Антарктики в ближайшие 100 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Антарктический ледниковый щит — крупнейшая глыба льда на Земле, содержащая более 30 млн кубических километров воды. Его растопление может оказать разрушительное воздействие на уровень моря в будущем.

Чтобы определить исторический уровень моря, исследователи сначала изучили геологические данные Австралии и обнаружили окаменелые кораллы и другие маркеры уровня моря, которые указывают, насколько высокой была береговая линия раньше.

Согласно результатам прогнозирования, вклад таяния Антарктики в подъем среднего уровня моря к 2100 году окажется не таким серьезным, как считалось ранее. Предыдущие оценки составляли от 20 до 52 сантиметров к началу следующего столетия, тогда как новые данные указывают лишь на 5-9 сантиметров, то есть примерно в 4-6 раз ниже, чем ожидалось.

По словам авторов научной работы, точность прогноза обусловлена значительными достижениями науки за последние 10 лет.

«Благодаря более совершенным моделям, усовершенствованию вычислительной мощности и лучшему пониманию геологических процессов наша способность картировать движение тектонических плит по мантии совершила революцию», — отметил один из исследователей, доктор Марк Хоггард.

Ранее ученые предупредили о необратимом таянии льдов Западной Антарктиды.