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Изображение на древней стеле в Испании поставило в тупик археологов

UoD: в Испании нашли 3000-летнее изображение воина в женских украшениях

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Durham University

Археологи из Даремского университета (UoD) в Великобритании обнаружили древний памятник, меняющий представление о распределении ролей в обществе железного и бронзового веков. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Ученые сделали открытие во время раскопок в 3000-летнем погребальном комплексе Лас-Капелланиас в Каньяверал-де-Леон на юго-западе Испании. Они нашли резную стелу, изображающую человеческую фигуру с детализированным лицом и другими частями тела, включая мужские гениталии. Неизвестный персонаж оказался вооружен двумя мечами, а его облачение включало в себя головной убор и ожерелье.

До этой находки археологи считали, что во времена железного и бронзового веков существовало четкое разделение атрибутов на мужские и женские при изображении людей. Наличие оружия всегда указывало на воина, то есть, мужчину, а украшения и прочие декоративные элементы, включая головные уборы, считалось женским признаком.

Исследователи пришли к выводу, что существовавшая на юге Европы три тысячи лет назад культура была более гибкой в отображении социальных ролей, чем представлялось прежде.

Обнаруженная стела стала третьим памятником такого рода, найденным в Лас-Капелланиас. Научная команда предположила, что месторасположение гробницы в прошлом имело важное значение, а резные камни играли роль территориальных маркеров.

Ранее антропологи установили, что первобытные женщины тоже принимали участие в охоте наравне с мужчинами.

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