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Психолог перечислила черты характера, разрушающие психическое здоровье обладателя

Daily Mail: излишняя сговорчивость может нанести ущерб психическому здоровью

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Shutterstock

Психолог Джули Фрага из Сан-Франциско рассказала, что такие черты характера, как излишняя сговорчивость, угодливость и склонность испытывать чувство вины могут разрушить психическое здоровье их обладателя. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач рассказала, что люди с такими особенностями характера зачастую стараются помочь окружающим в ущерб собственному благополучию. Они очень сговорчивы и почти никогда не отказывают в помощи. Дело в том, что мысль о дискомфорте, который может возникнуть у просящего из-за отказа, кажется угодливым людям невыносимой. Такое поведение может спровоцировать появление заболеваний психики, таких как тревожное расстройство.

Люди, склонные испытывать постоянное чувство вины, практически никогда не вступают в конфликты для того, чтобы отстоять собственные интересы. Они зачастую выполняют больше работы, чем предполагают их обязанности, либо оплачивают товары и услуги за своих друзей и знакомых. Такие решения впоследствии вызывают у человека сильное сожаление, что усугубляет его психическое состояние.

Психолог объяснила, что навязчивое стремление понравиться окружающим (социотропия) связано с желанием компенсировать неудачи в определенных сферах жизни. Доктор рекомендует выяснить, какие именно события привели к такому психоэмоциональному состоянию. Кроме того, излишне сговорчивым и угодливым людям стоит научиться быть более сострадательными к себе.

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