В ООН предупредили об учащении песчаных и пылевых бурь по всему миру

Песчаные и пылевые бури остаются недооцененной проблемой, которая сегодня стала встречаться значительно чаще в некоторых регионах нашей планеты. Об этом говорится в новом докладе Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), размещенном на официальном сайте организации.

По оценкам экспертов КБО ООН, ежегодно в атмосферу попадает около 2 млрд тонн песка и пыли, что по массе примерно соответствует 350 пирамидам Хеопса в Египте. Хотя песчаные и пылевые штормы остаются региональным и сезонным явлением, их эффект усугубляется плохим управлением земельными и водными ресурсами, а также засухами и изменением климата. Фактически 25% подобных бурь в мире так или иначе связаны с человеческой деятельностью.

«Песчаные и пылевые бури становятся все более частыми и сильными, оказывая существенное трансграничное воздействие и затрагивая различные аспекты окружающей среды, климата, здоровья, сельского хозяйства, средств к существованию и социально-экономического благополучия людей.

В местах происхождения они наносят вред посевам, поражают домашний скот и разрушают верхний слой почвы. В зонах осаждения атмосферная пыль, особенно в сочетании с местным промышленным загрязнением, может вызвать или усугубить проблемы со здоровьем человека, такие как респираторные заболевания», — отметил председатель КБО ООН Ферас Зиадат.

В КБО ООН подсчитали, что мир ежегодно теряет около 1 млн квадратных километров здоровых и продуктивных земель из-за опустынивания. С 2015 по 2019 год их площадь сократилась на 4,2 млн квадратных километров, что соответствует совокупной территории стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По словам экспертов, для борьбы с пылевыми бурями необходимо заниматься восстановлением растительного покрова и улучшать управление земельными и водными ресурсами в уязвимых для песчаных штормов регионах.

Ранее правительство Ирака пообещало посадить в стране 5 млн деревьев для борьбы с пылевыми бурями.