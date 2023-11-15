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В Индии нашли останки предка крокодила возрастом 250 млн лет

В Индии обнаружили останки предка современного крокодила возрастом 250 млн лет

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Depositphotos

В Индии археологи обнаружили останки древнего предка современных крокодилов возрастом 250 млн лет, передает проект «Сноб» со ссылкой на индийские СМИ. Окаменелость нашли в районе Западного Миднапура в штате Западная Бенгалия. Отмечается, что эта находка старше самых древних археологических открытий в этом районе.

Существо получило название Samsarasuchus palemae. По словам археолога Рупендра Кумара, современные крокодилы, обитающие в манговых зарослях Бенгалии, имеют с ним много общего.

Ученые отмечают, что тела доисторических рептилий достигали в длину 1,5 — 4 метра. Большую часть времени животные проводили под водой. Главное отличие Samsarasuchus palemae от современных крокодилов — опущенная вниз морда, упрощающая ловлю добычи, рассказали исследователи.

До этого в Испании нашли череп женщины медного века со следами операции. Судя по зажившей костной ткани, она успешно пережила две трепанации. Исследование опубликовано в International Journal of Paleopathology.

Ранее в Баварии обнаружили средневековый протез руки, имеющий сложную конструкцию и состоящий из нескольких видов металла.

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