В Тюменской области поезд сбил 80-летнюю пенсионерку

В Тюменской области следователи устанавливают обстоятельства, при которых под поезд попала пожилая женщина. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на станции Подъем Свердловской железной дороги. 80-летняя пенсионерка переходила железнодорожные пути и попала под поезд. Машинист, заметив на рельсах женщину, применил экстренные торможение, но избежать столкновения не удалось.

Пострадавшую спасти не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Арском районе Татарстана трое несовершеннолетних на мотоциклах попали под товарный поезд, дети выжили. По предварительной информации, трое подростков на двух мотоциклах выехали на переезд на запрещающий сигнал светофора, их сбил грузовой поезд. Оба водителя мотоциклов и один 14-летний пассажир госпитализированы. По факту травмирования несовершеннолетних проверку проводит республиканская прокуратура.

Ранее на Ставрополье поезд сбил пятилетнего ребенка.