Билл Гейтс принял решение инвестировать миллиарды в атомную энергетику

Основатель Microsoft Билл Гейтс выразил желание инвестировать миллиарды долларов в атомную энергетику из-за Китая. Об этом он рассказал в интервью CBS News.

По его словам, речь идет о проекте атомной электростанции (АЭС) в штате Вайоминг. Проект реализует компания Гейтса TerraPower.

«Я вложил более миллиарда, и я вложу еще миллиарды», — поделился бизнесмен.

Отмечается, что проект предполагает использование натриевого охлаждения реактора вместо водяного. Это должно повысить безопасность и удешевить процесс генерации энергии. Ожидается, что станция будет запущена в 2030 году.

Гейтс уточнил, что проект позволит сконцентрировать в США как можно больше атомной энергии и лишить другие страны, к примеру, Китай, возможности создавать новое ядерное оружие.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал сотрудничество с Россией прочным и заверил, что оно будет продолжаться.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.