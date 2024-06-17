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В Сестрорецке семилетний мальчик решил покормить ядовитую змею и попал в реанимацию

«78.ru»: в Петербурге ребенок попал в реанимацию после укуса гадюки

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Depositphotos

В Курортном районе Петербурга семилетний мальчик пострадал от нападения ядовитой змеи, гадюка вцепилась ребенку в руку. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в СНТ «Разлив» в Сестрорецке, ребенок гулял с отцом и заметил на тропинке змею. Мальчик решил покормить рептилию, гадюка вцепилась ему в руку и укусила за палец.

Отец пострадавшего немедленно вызвал скорую помощь, ребенка госпитализировали в ближайшую больницу. Медики оценивают состояние мальчика как тяжелое, он находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что россиянка пострадала от нападения ядовитой змеи в Нуримановском районе Башкирии. Инцидент произошел в парке «Красный ключ», на прогуливавшуюся россиянку напала гадюка, пострадавшая обратилась за медицинской помощью, у женщины сильно отекли руки. Россиянку госпитализировали сначала в реанимацию, а после стабилизации состояния перевели в токсикологическое отделение одной из больниц Уфы. При каких обстоятельствах женщина подверглась нападению змеи — неизвестно.

Ранее в Чебоксарах врачи спасли пенсионера с анафилактическим шоком после укуса гадюки.

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