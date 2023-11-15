Астрономы выяснили, как кометы приносят жизнь на другие миры

Британские ученые из Кембриджского университета установили, как кометы могут способствовать зарождению жизни на других планетах и какие условия должны соблюдать при этом. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society A (RSPA).

Используя различные методы математического моделирования, специалисты определили, что кометы могут доставить необходимые для появления организмов соединения, но лишь при определенных сценариях. Для планет, вращающихся вокруг звезды, похожей на наше Солнце, планета должна иметь небольшую массу.

Согласно их расчетам, главным критерием безопасной доставки строительных блоков для будущей жизни остается скорость кометы. Объект должен двигаться медленнее 15 километров в секунду, в противном случае температура при столкновении с поверхностью заставит важные соединения распасться.

Наиболее вероятным местом, где кометы могут двигаться с нужной скоростью, остаются системы с близким расположением планет друг к другу. В них небесное тело может «перепрыгивать» с одной орбиты на другую, теряя скорость при каждом «скачке».

Предыдущие исследования подтвердили, что многие кометы содержат набор соединений, необходимых для возникновения жизни. Образцы с астероида Рюгу, проанализированные в 2022 году показали, что в них есть неповрежденные аминокислоты и витамин B3. Другие кометы обладают большим количеством цианистого водорода (HCN), еще одной важной молекулы-пребиотика.

«Вполне возможно, что молекулы, которые позволили зародиться жизни на Земле, пришли из комет, поэтому то же самое может быть справедливо и для планет в других частях галактики», — отметил ведущий автор исследования Ричард Анслоу.

По словам астрономов, результаты их работы могут быть полезны при определении того, где искать жизнь за пределами Солнечной системы.

Ранее ученые нашли доказательства внеземного происхождения жизни в пробах с астероида Бенну.